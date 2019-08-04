Бойовики не дають розпочати ремонт мосту в Станиці Луганській

Ремонт зруйнованого мосту в Станиці Луганській «забуксував» — бойовики не гарантують безпеки під час розмінування.

Про це повідомила прес-служба ОНС в Facebook з посиланням на слова керівника української сторони СЦКК Олександра Борщівського.

Він провів зустріч з заступником Голови спеціальної моніторингової місії в Україні Марком Этерингтоном щодо реалізації Мінських домовленостей. За словами офіцера, розмінування повинно бути зроблено не тільки на територіях, прилеглих до КПВВ, але і на ділянці біля зруйнованого мосту.

Борщевський підкреслив, що в ОБСЄ розуміють і підтримують доцільність такого рішення, однак з боку бойовиків реальних підтверджень робіт з розмінування території немає.

«Основна причина, чому не розпочато ремонт мосту — відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування зі сторони незаконних збройних формувань», — йдеться в повідомленні.

Офіцер додав, що запит по лінії ОБСЄ відправлений, але поки немає відповіді щодо того, чи буде забезпечена нашим фахівцям безпека.