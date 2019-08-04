У Миколаївській області вантажівка виїхав в кювет і перекинувся

У Миколаївській області сталося страшне ДТП – вантажний автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Так, аварія сталася 3 серпня на трасі Н-11 між містами Новий Буг і Казанка, в Новобузькому районі.

За кермом фури, Volvo перебував 29-річний чоловік. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди загинув.

“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, – розповіли в поліції зазначили, що всі обставини ДТП з’ясовуються.