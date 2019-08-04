Подорож з Луганська в Крим: грошей, зібраних за рік, не вистачить ні на що

За логікою, «ЛНР» та Крим в якійсь мірі «побратими». Але якою ж дорогою і від цього неласковый, наш південний «брат»!

Ми тиснемо в купку біля автобуса – ті, кого везуть з «республіки» в Крим. Для всіх це явно не звичайна поїздка. Здебільшого це жінки та діти, бо для всієї родини Крим – непомірна розкіш. Чоловіки споряджають відпочивати дружин і дітей, відпочинок всією сім’єю розірве сімейний бюджет на шматки, на цей відпочинок і так збирали рік. Жінки одягнені підкреслено красиво – золото у вухах, на пальцях і на шиї, свіжі зачіски, яскравий манікюр, педикюр. Ті, хто молодший з нарощеними віями і татуажем. В цьому теж особливість цієї поїздки і її цінність для багатьох – більшість їде в Крим в перший раз за довгий час. Хвилювання і нервозність переважують передчуття довгоочікуваного відпустки.

Перша межа – виїзд з «республіки». Ще в минулому році у нас просто збирали паспорти і свідоцтва про народження дітей, повертали після перевірки за якийсь внутрішній базі на втікачів, дезертирів, злочинців. Зараз ми выстраиваемся вервечкою перед «ЛНРовским» пунктом пропуску – нас всіх перевіряють з комп’ютерів. Довго, хоча працюють два вікна в будці з крихітним, швидше символічним навісом. Автобус чекає нас в «нулі». Ми тихенько ремствуємо – навіщо це?

Стільки перевірок – через десяток метрів нас буде перевіряти Росія, навіщо перевіряти нас двічі? Та й пункт пропуску дивний: уявіть собі величезне поле через яке проходить дорога, а пункт пропуску на цій дорозі, де саме поле не огороджене – переходь в будь-якому місці. Люди шепочуться: «Стоїмо на сонці вже годину. Навіщо?». Інші розмірковують уголос: «Якщо перейти через поле, вони зловлять?» І правда, з інтересу, якщо не стояти в цій черзі, а перебратися через річку, або через поле, буде погоня? Я бачу людини у військовій формі і сланцях – банних тапочках на запорошених босих ногах. До його попі прив’язаний шматок каремата, схоже, його служба проходить на жорсткому раз така дивна амуніція. Але автомат та лазневі тапки поєднуються дивно, як в дитячих задачки на логіку «що тут зайве». Як ніби «республіка» випускає нас дуже неохоче, а Росія приймає ще більш неохоче. Всім повертають документи і ми поспішаємо до кордону з Росією. Там все трохи солідніше – огляд речей, перевірка паспортів.

Жінка, перевіряючи мій паспорт, явно не по протоколу уточнює про природу візи в ньому – чому, виїхавши, я не залишилася жити за кордоном. Явно не по протоколу і не патріотично по відношенню до країни, яку вона представляє. Наші речі оглядають, кажуть, з «ЛДНР» потоком на продаж і на сувеніри йде зброю. У повітрі хвилювання – ніхто толком не знає правил перетину кордону, тому на будь-яке зауваження, крім власного апломбу, нам крити нічим. У декого місцеві паспорти, російських я не бачу ні в кого. Туалет на цьому пункті пропуску в жалюгідному стані – ні двері в одній з кабінок, немає води, нечисто. Занадто великий потік перетинають кордон – така ж ситуація з туалетами на кожному КПП з Росією.

Ще один контраст – туалет перед кордоном ще на стороні «республіки» безглуздий і забавний: штучні і живі квіти у вазах, старенька з яскравим макіяжем «обилечивает» туалетним папером, відвідування – 10 рублів. І кожен наступний туалет в Росії вже від 20 рублів.

Відмінні дороги, дорогі туалети, ілюмінація, нічне життя, безліч придорожніх кафе – зовсім інше життя. І ми знову тиснемо один до одного і до автобуса. Жінки зі свіжим манікюром і розумінням того, що грошей, які збирали рік, не вистачить ні на що…

Ольга Черненко