3D-карта Чумацького Шляху продемонструвала викривлення галактики

Вчені припускають, що таку S-подібну форму Чумацький Шлях набув після зіткнень з іншими галактиками. Деформація починається на відстанях понад 25 000 світлових років від ядра.

Щоб скласти карту, дослідники спиралися на розташування 2,4 тисячі змінних зірок, які називають цефеидами. Це молоді пульсуючі супергиганты, які світять в сотні або навіть тисячі разів яскравіше Сонця. Частота пульсації прямо пропорційна їх яскравості.

Поки до цієї карті мають доступ тільки вчені, а прості любителі космосу можуть відправитися у віртуальний 3D-тур по Чумацькому Шляху від Європейського космічного агентства.

Експрес-інформація по країні

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Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи «зважили» Чумацький Шлях.

За матеріалами Knife.media

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