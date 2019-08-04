Голобуцький: в Трускавці було не навчання, а психологічна накачка і створення команди

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що в Трускавці було не навчання – бо навчити чогось за тиждень неможливо. Він заявляє, що в Трускавці була психологічна накачка і створення команди: побудова субординації і ланцюжків відповідальності, позначення меж дозволеного і обов’язкового. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога у соцмережі фейсбук.

Олексій Голобуцький пише: «В.Зеленський про зустріч з депутатами від “Слуги народу” в Трускавці: “З майбутніми [депутатами] …говорили, що ми дуже хочемо, у нас дуже багато законопроектів, ми хочемо, щоб вони розуміли, що на них є така серйозна відповідальність, що вони отримали цю оцінку суспільства, вони, суспільство, народ України дав їм можливость стати депутатом Верховної ради. Тут не просто “Слуга народу”. Тобто, через “Слугу народу” вони забрали, вони набрали, ми ж вами розуміємо, більший рейтинг. Але на них така відповідальність, що вони навіть не мають права не ходити на роботу, чи дзвонити про щось домовлятись з кимось, чи якісь дядьки серйозні чи якісь жіночки там будуть їм щось пропонувати. Навіть щоб вони про це не думали. Тобто, я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну раду України. Але якщо до нас дійдуть такі чутки, у нас буде дуже серйозна розмова з всіма депутатами. Говорити вже не буду з ними”.

Власне, те, про що я неодноразово вже писав і казав: в Трускавці було не навчання – бо навчити чогось за тиждень неможливо. В Трускавці була психологічна накачка і створення команди: побудова субординації і ланцюжків відповідальності, позначення меж дозволеного і обов’язкового.

Бо головна небезпека для “Слуги народу” і В.Зеленського на цей момент: швидка скупка депутатів олігархами. Це одразу унеможливить будь-які зміни, якщо вони дійсно планувались. І отака накачка – це один з інструментів для недопущення “скупки голосів вроздріб”».

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький нещодавно прокоментував дивні методи навчання новообраних депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці. Політтехнолог заявляв, що за тиждень неможливо навчитися з нуля бути політиками, от же Потураєв, який заявив новообраним нардепам, що вони – політично ніхто, має рацію.

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