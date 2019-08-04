У Харківській області легковик «залетіла» під вантажівку: є жертви

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Люботин Харківської області. Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 3 серпня.

«За попередніми даними, в результаті зіткнення вантажного автомобіля Renault і ВАЗ 2112 загинув 56-річний водій та два пасажири легковика — жінка і чоловік», — йдеться в повідомленні.

При цьому в поліції зазначили, що 50-річний водій вантажівки отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.