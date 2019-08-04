Зеленський привітав військових льотчиків з Днем ВПС і присвоїв вісім нагород

Президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем Військово-повітряних сил України.

Про це йдеться у вітанні на сайті Офісу президента.

Він зазначив, що це свято мужніх людей, які вдень і вночі охороняють повітряний простір України, в складних умовах здійснюють бойові та навчальні вильоти, майстерно і оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку.

«Вдячний всьому особовому складу Повітряних сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність і рішучість, проявлені при виконанні покладених завдань. Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Впевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних сил, небо над Україною завжди буде мирним, а наші люди – надійно захищеними. Бажаю вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння батьківщині», — йдеться у привітанні Зеленського.

У той же час президент підписав указ про нагородження медаллю «За військову службу Україні» полковника Олександра Буряка, прапорщика Віктора Горохівського та полковника Віталія Палагуту. Медаллю «За захист батьківщини» нагороджені: старший солдат Володимир Вітвіцький, старший сержант Сергій Заїченко, майор Юрій Левинський, прапорщик Олександр Спильный і майор Ігор Филюшкин.