«Слуги народу» завершили навчання в Трускавці

Про це повідомила партія в Facebook.
«Тиждень інтенсивного навчання пройшла як один день. І це відбулося завдяки гарному і затишному місцем Rixos Prykarpattya», — йдеться в повідомленні.
Представники політсили додали, що «завдяки гостинної зустрічі знання засвоювалися краще».
Разом з тим, новообраний нардеп від «Слуги народу», керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з останнього дня інтенсиву, на якому зображено близько 60 осіб з 254, які проходили навчання в Трускавці.
У коментарі до фото вона пояснила, що цей день був «факультативним».