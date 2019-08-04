Середня зарплата в Києві за рік зросла на 18% — КМДА

Середньомісячна заробітна плата в Києві складає 15 183 гривень, що на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.

Про це заявила директор Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник, передає прес-служба КМДА.

«За останніми статистичними даними, середньомісячна заробітна плата в місті Києві становить 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Разом з тим, до 6,7% скоротився рівень безробіття», — зазначила вона.

Мельник також повідомила, що оборот роздрібної торгівлі зріс на 14,4%, а експорт і імпорт товарів — на 21,4% і 11,6% відповідно.

Крім цього, за перше півріччя 2019 року на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт у столиці.