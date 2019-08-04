У Дніпрі пограбували чоловіка, який приїхав придбати квартиру

У Дніпрі пограбували жителя Бердянська, який планував придбати квартиру. Про це повідомили в правоохоронних органах.

Чоловік приїхав у Дніпро для придбання квартири. Коли чоловік припаркував свій автомобіль Toyota Prado біля одного з місцевих кафе, то його оточили три інші іномарки, з яких вибігли 6 невстановлених чоловіків. Останні розбили вікна автомобіля Toyota та відкрито заволоділи сумкою з грошима, яка була в салоні авто. Після чого сіли в авто і поїхали з місця події.

Відомо, що зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму близько 100 000 доларів.

Як стало відомо, пізніше один з автомобілів, які були використані злочинцями виявили в іншому районі міста. Автомобіль належить місцевому жителю, причетність якого до злочину з’ясовується.

Розпочато досудове розслідування.