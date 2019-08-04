Прогулянку одіозного судді Чауса в Кишиневі зняли журналісти

Коли суддя помітив, що його знімають, розвернувся в інший бік і швидко пішов геть, розповідає 5 канал.

Одіозного українського суддю Миколу Чауса помітили журналісти на вулиці Кишинева. У мережі з’явилося відео, як він з охороною ходить вулицями молдовської столиці.

Чауса зафіксували на відео під час розмови по мобільному телефону. Коли суддя помітив, що його знімають, розвернувся в інший бік і швидко пішов геть. На питання місцевого журналіста не відповів.

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Нагадаємо, у серпні 2016-го Миколу Чауса затримали працівники НАБУ за одержання 150 тисяч доларів хабаря. Під час обшуків на подвір’ї будинку судді знайшли закопані скляні банки з грошима.

Місяць потому Верховна Рада дала згоду на арешт Чауса. Але на той час він вже був за межами України, і правоохоронці оголосили його у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. Ця країна відмовила утікачеві в політичному притулку, про який він просив. Відтоді і до цього часу в Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Зазначимо, молдовський суд заґратував на момент слідства одіозного українського суддю.

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