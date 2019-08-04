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У Черкаській області грабіжник з ножем відібрав у пенсіонера 62 гривні

04.08.2019

В одному з сіл Черкаської області грабіжник відібрав у пенсіонера 62 гривні. Про це повідомили в правоохоронних органах.

У селі Лука Канівського району грабіжник зайшов в приватний будинок, де проживає пенсіонер (чоловік 1947 року народження). Зловмисник напав на пенсіонера, побив і порізав ножем руки.

В результаті нападу грабіжникові вдалося заволодіти грошима в сумі 62 гривні і мобільним телефоном. Після цього з місця скоєння злочину нападник зник.

Пенсіонера госпіталізували. Особу нападника встановлена. Ним виявився житель Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Він затриманий.

Триває досудове розслідування ст. 187 КК України (розбій).

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