У США стався третій теракт за вихідні: багато постраждалих

У Чикаго (США) у неділю, 4 серпня, невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту вогнепальне поранення отримали сім чоловік, серед яких чотири чоловіки і три жінки, передає NBC Chicago.

Уточнюється, що інцидент трапився біля дитячого майданчика в парку Дуглас. Злочинець відкрив вогонь з чорного Chevrolet Camaro.

Зазначимо, цей напад став третім за останню добу у Сполучених Штатах.

Так, у суботу, 3 серпня, у двох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

Перший випадок стався в торговельному центрі Техасу Cielo Visa у місті Ель-Пасо. Другий – у місті Дейтон, Огайо.