Циклон зі штормами покидає Україну: синоптик розповіла про погоду у понеділок

У понеділок, 5 серпня в Україні продовжаться дощі та прохолодна погода, однак штормові явища підуть з країни разом з циклоном. Спекотно не буде – в середньому +22. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, циклон, який не на жарт розійшовся на вихідних у центрі, на сході і частково на півдні країни, завтра вже майже і не буде відчуватися в Україні.

“Вітер вже завтра вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний. Хіба що на сході України якийсь західний відгомін його (циклону) залишиться. Будьте обережні особливо біля берегів та в морі. Дощі завтра будуть слабохарактерними – то локальні, то з грозами, а при грозах на півдні і південному сході можуть бути короткочасними. До помірних дощів може дійти в західних областях. Одещина, єдина з південних територій, уникне завтра дощів. 5 серпня в більшості областей України очікується вдень 17-24 градуси, на півдні та на Закарпатті – до +26 градусів. А найближчої ночі взагалі холод очікується на півночі і північному сході 8-12 градусів”, – написала Діденко.

У Києві понеділок буде прохолодним, тому що вночі і вранці в столиці очікується всього 10-11 градусів. Вдень температура вище, але не особливо спекотно – 20 градусів. Синоптик зазначила, що опадів не буде і вітер вщухне.

“І головна синоптична новина майбутнього тижня: з вівторка-середи в Україні очікується істотне потепління”, – додала вона.