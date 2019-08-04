У Києві в квартирі знайшли розкладається труп жінки

У неділю, 4 серпня, в Києві за адресою вулиця Михайла Котельникова, 7 виявили труп жінки. Тіло знаходилося в одній з квартир дев’ятиповерхового будинку. Особистість померлої встановлена.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 15:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили власні джерела у правоохоронних органах Інформатору, спочатку місцеві жителі відчули їдкий запах, після чого вони викликали поліцію. Вже на місці було прийнято рішення відкрити квартиру, оскільки двері ніхто не відкривав. Щоб відкрити приміщення на місце викликали рятувальників.

Після того, як правоохоронці потрапили всередину приміщення, там вони виявили розкладається труп жінки, яка проживала в цій квартирі. Її особу встановлено, померлої було 65 років.

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС. Причину смерті і скільки жінка пролежала у квартирі — з’ясовуватимуть правоохоронці.