Крим потужна злива затопила

Сильна злива затопила вулиці міст окупованого Криму, а буревій поламав дерева. Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягає капотів автомобілів. А ще частина міста залишилася без світла.

Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде, повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим.

З-за великої кількості дощової води прорвало дамбу в селі Приозерне. Село опинилося затопленим.

Дивіться відео з затопленого Приозерне:

Керч

вул. Козлова

Просто літній дощ pic.twitter.com/KYlK6Z2iXL

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019

Керч

Аршинцево

Коса

Вітерець і дождикhttps://t.co/gCkAMxtMxn pic.twitter.com/0aUbih8Ay4

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019

Сімферополь

Залеська

втомлено-впало pic.twitter.com/rLildME44X

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019