Крим потужна злива затопила

Сильна злива затопила вулиці міст окупованого Криму, а буревій поламав дерева. Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягає капотів автомобілів. А ще частина міста залишилася без світла.
Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде, повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим.
З-за великої кількості дощової води прорвало дамбу в селі Приозерне. Село опинилося затопленим.
Дивіться відео з затопленого Приозерне:
Керч
вул. Козлова
Просто літній дощ pic.twitter.com/KYlK6Z2iXL
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019
Керч
Аршинцево
Коса
Вітерець і дождикhttps://t.co/gCkAMxtMxn pic.twitter.com/0aUbih8Ay4
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019
Сімферополь
Залеська
втомлено-впало pic.twitter.com/rLildME44X
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019