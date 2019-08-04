Тука відреагував на обурення викликане фразою політтехнолога: «Всі ви – політично, ніхто»

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука відреагував на обурення, яку викликала фраза політтехнолога: «Всі ви – політично, ніхто», що прозвучала на тренінгу депутатів від СН у Трускавці. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис урядовця у соціальній мережі фейсбук.

Георгій Тука пише: ««Всі ви – політично, ніхто».

Схоже, минулий тиждень пройшов під прапором цієї фрази, яка миттєво стала мемом.

Вже лунає на різних ТВ-каналах «Як це так?», «Неприпустимо так з народними обранцями»! Вже купа експертів заламує руки: «І ніхто не обурився? Де власна гідність?».

По-перше. А ким, з точки зору політики, вчора був … тамада? Лідером партійного осередку? Лідером громадської думки? Ні. В кращому випадку – лідером застілля.

По-друге. «Народ хочет видеть новые лица»! Так? Ну, то і дивіться.

Третє. Модний тренд «соціальний ліфт» чули? Чули! Ну, оце він і є.

У мене є лише одне питання до того «ліфтера»:

– за якими критеріями обирали пасажирів в той самий ліфт? В чому перевага ватної няні, з якої «ліфтер» зробив нардепа?

p.s. Що до гідності… Згадую посміхеньки «козаків», коли Москаль «на русском языке» звертався до Супрун. Пам‘ятаю хіханьки, коли Зеленський «имел черта» – мера Борисполя. Оплески, коли той самий Зеленський запропонував Іванчуку побудувати дорогу за власний кошт… Яка ще гідність, у кого?»

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький нещодавно прокоментував дивні методи навчання новообраних депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці. Політтехнолог заявив, що за тиждень неможливо навчитися з нуля бути політиками, от же Потураєв, який заявив новообраним нардепам, що вони – політично ніхто, має рацію.

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