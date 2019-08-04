З початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, — прес-центр ОС

Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил (ОС) з забороненого мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм. Також супротивник використовував вогнепальну зброю.

Про це повідомляє прес-центр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстрілу позицій Об’єднаних сил — поблизу Верхньоторецької (з міномета калібру 82 мм), Широкіно (зі стрілецької зброї), двічі — в районі Пісків (застосовуючи вогнепальну зброю).

Втрат з українського боку не зафіксовано.