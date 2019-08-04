Невідомий познущався над могилою воїна АТО в Сумах

На могилі військовослужбовця зламаний хрест. Винному загрожує до 7 років за ґратами. У соцмережах повідомляють, що сусідня могила була забризкана фарбою.

Про акт вандалізму стало відомо з повідомлення поліції Сумщини.

«Сьогодні вранці на лінію «102» надійшло повідомлення, що на одній з могил загиблих воїнів АТО невідомі зламали хрест. Зараз правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 297 вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину», — повідомили поліцейські.

Мешканка Сум Валентина Андрияшева стверджує на своїй сторінці в Facebook, що вандали поглумилися не над одним, а над двома могилами.

«Дерев’яний хрест на могилі Глуходиду Олександру зламаний! Могила Онищенко заляпана рожевою фарбою!!! На меморіалі ШІСТЬ камер спостереження!!!! ШІСТЬ!!! Це що взагалі???» — написала жінка.

При цьому вона підкреслила, що фарбу з другої могили вже змили.



