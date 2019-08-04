Розправилися свої ж: стало відомо про вбивство сина ексватажка “ДНР”

У Донецьку вбили сина одного з колишніх ватажків “ДНР” Ігоря Андрієнка – репера Єгора Андрієнка, який виступав під псевдонімом “Борзіні”.

За попередніми даними, його застрелив бойовик Хамелеон із терористичного батальйону “Восток”. Інцидент трапився ще в кінці липня, проте подробиці спливли тільки зараз.

Як пише “Східний варіант”, інформація про смерть 27-річного співака вперше з’явилася в групі Борзіна Official.

“В ніч з 28 на 29 липня загинув від вогнепального поранення реп-виконавець Борзіні, якого ми знаємо за композицією “Своїх не кидаємо” та альбому Шахта – На гора на лейблі 100PRO”, – йшлося в повідомленні.