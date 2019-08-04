Волонтер жорстко висловилася про мітинг у Москві: стадо рабів. В Україні, народ би повстав і бився з силовиками

В Росії дуже жорстоко розправилися з мирними демонстрантами. Били всіх підряд, жінок тягали за волосся, били беззбройну молодь, зовсім молодих хлопців та дівчат, зі всією злістю і ненавистю.

Одних били, інші стояли і знімали все на телефони. Епітет стадо рабів тут буде дуже доречний. Про це у своєму блозі пише популярний блогер і волонтер Наталя Юсупова.

Вона зазначає, в Україні, народ би повстав і бився з силовиками. Росіяни, це не нація, це брехливі, боягузливі і не на що не здатні, крім як терпіти, поки вбивають інших і знищують. Наталія Юсупова зазначає, їй особисто шкода ті одиниці, які живуть поруч з російськими, тих, хто має людську гідність, таких мало.

За словами волонтера, важливо нашим любителям «російського світу» уважно дивитися за цим приниженням прав людини. Сьогодні б’ють росіян, а завтра будуть бити всіх тих, хто в Україні чекає миру будь-якою ціною. Волонтер вважає, що російським дістається по заслугах, тому що народжені повзати і прогинатися, іншого не заслуговують, а в цей самий час поруч з ними живе вільна і бореться на цивілізоване життя, Україна.