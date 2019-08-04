Спійманий і узятий під варту колишній поліцейський, який грабував літніх жінок в Києві

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №1 судом взято під варту 28-річної колишній міліціонер, підозрюваний у скоєнні розбійних нападів на жінок у Києві.

Про це інформує прес-служба місцевої прокуратури.

В даний час отримано докази вчинення ним як мінімум двох розбійних нападів.

Останньою його жертвою стала літня жінка, яку він пограбував на території Голосіївського району столиці. Жінку госпіталізували після нападу.

Також перевіряється його причетність до скоєння ще 7 аналогічних нападах на території Києва.

Крім того, наголошується, що раніше цей чоловік вже був судимий за розбій.

Голосіївський районний суд затриманому 2 серпня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи застави.

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.