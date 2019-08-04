З’явилися перші подробиці та фото з місця третього розстрілу людей в США за добу

В результаті чергової стрілянини в США в ніч на 4 серпня було поранено 7 осіб.

Як повідомляє NBC Chicago, стрілянина сталася в Дуглас Парк міста Чикаго вночі.

Все ще невідомо як пов’язаний цей випадок і пов’язаний взагалі з іншими масовими розстрілами, що відбулися в Дейтоні (штат Огайо) і Ель-Пасо (Техас).

За даними поліції, поранені четверо хлопців і три дівчини, їм від 19 до 25 років. Один хлопець доставлений в лікарню в критичному стані. Життя решти постраждалих, за попередніми даними, нічого не загрожує.

Також наголошується, що невідомий стріляв з чорного Chevrolet Camaro.