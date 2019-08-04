На 10 серпня оголошена масова протестна акція по всій Росії

Крім звільнення всіх політв’язнів активісти вимагають відставки мера Москви Сергія Собяніна, його заступника Наталії Сергуниной, голови Мосміськвиборчкому Валентина Горбунова, керівництва Росгвардии і МВС…

Наступна протестна акція на підтримку незалежних кандидатів, зареєстрованих на вибори в Мосміськдуму, пройде 10 серпня по всій Росії.

Про це повідомив соратник опозиційного політика Олексія Навального Леонід Волков у своєму мікроблозі в Twitter в неділю, 4 серпня, передає Deutsche Welle.

За його словами, в регіонах РФ будуть подані заявки на проведення пікетів солідарності з постраждалими від свавілля в Москві».

Формат «мирної, ненасильницької і законною» акції в Москві буде анонсований 5 серпня, обіцяв Вовків, зазначивши, що «ні про які переговори та узгодження з мерією мови йти не може», так як «московські влади поставили себе поза законом, вони нелегітимні, нікого не представляють».

У числі вимог опозиціонерів — звільнення політв’язнів і припинення «абсурдних кримінальних справ», звільнення кандидатів у депутати Мосміськдуми, затриманих у зв’язку з протестними акціями, та їх допуск на вибори або скасування виборів.

Крім цього активісти вимагають відставки мера Москви Сергія Собяніна, його заступника Наталії Сергуниной, голови Мосміськвиборчкому Валентина Горбунова, керівництва Росгвардии і МВС, а також розслідування проти «всіх причетних до фабрикації кримінальних справ і до насильства відносно протестуючих проти вкрадених виборів».