Що сталося з Инстаграмом

Instagram близько 18:45 за київським часом почав серйозно давати збої. Згідно з повідомленнями користувачів в Твіттері, а також згідно з повідомленнями на сайті downdetector глобальний збій – по всьому світу.

Rarely!? Again @facebook @instagram !? This has happened so many times lately 😂😂😂😂 #FacebookDown #InstagramDown pic.twitter.com/BGvjHvl3QJ

— Dan Baynham (@Dan_Baynham95) August 4, 2019

Сама ж адміністрація Инстаграма у своєму офіційному Твіттері поки ніяких повідомлень про це збій не робила.

3 серпня у Инстаграма також спостерігалися серйозні проблеми по всьому світу – соцмережа не працювала деякий час.