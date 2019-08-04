Українець Зінченко забив пенальті і виграв Суперкубок Англії

«Манчестер Сіті», за який виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко, став володарем Суперкубка Англії.

У напруженому матчі лише в серії пенальті підопічні Пепа Гвардіоли обіграли «Ліверпуль» — 5:4. Основний час завершився з рахунком 1:1.

Олександр Зінченко

«Городяни» стали першою командою в історії, якій за сезон вдалося виграти чотири англійських трофея.

Вже на 12-й хвилині «Сіті» завдяки шикарному удару Стерлінга повів у рахунку.

Перевага гостей на 77-й хвилині нівелював Матіп, коли після подачі зі стандарту з м’ячем у штрафному майданчику виявився Ван Дейк і зряче накинув м’яч на голову німцеві. Той пробив з кількох метрів Браво.

Кінцівка пройшла в напружених обопільних атаках, де ближче до голу були ліверпульці, але фантастична гра воротаря і захисників дозволила зустрічі перейти в серію післяматчевих пенальті.

Walker saved City at 93′ ! #LIVMCI pic.twitter.com/BQJFOD93SB

— Football Master (@Foot_Masters) August 4, 2019

Вирішальним став сейв Браво після удару Вейналдума. Свій пенальті забив і Олександр Зінченко, який вийшов з перших хвилин і провівши на полі весь ігровий час.

«Ліверпуль» – «Манчестер Сіті» 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті — 4:5

Голи: 0:1 – 12 Стерлінг, 1:1 – 77 Матіп.

Ліверпуль – Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матіп, 67), Фабіньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фірміні (Шакірі, 79), Салах, Ориг (Окслейд-Чемберлен, 79).

Манчестер Сіті – Браво, Отаменді, Уокер, Стоунз, Зінченко, Бернарду Сілва, Сільва (Гюндоган, 61), Стерлінг, де Брюйне (Фоден, 89), Сані (Габріел Жезус, 13), Родрі Ернандес.

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.

Попередження: де Брюйне (33).

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Ліверпуль — Манчестер Сіті