У Грузії педагогам пенсійного віку запропонували звільнитися, щоб на їх місця прийшли більш молоді

Як безболісно спекатись вчителів пенсійного віку? Практика, яка працює в Грузії.

Педагогам пенсійного віку у Грузії запропонували звільнитися, щоб на їх місця прийшли більш молоді.

Всі погодилися отримують виплату в розмірі 2-річної зарплати і довгострокову медстраховку.

Грузія – небагата країна.

Але це країна, яка цінує людей більше, ніж гроші.

У міністерстві освіти Грузії, иницировавшем відповідні поправки в «схему професійного розвитку педагогів та кар’єрного зростання», заявляють, що держава тим самим хоче висловити подяку вчителям, які досягли пенсійного віку, які створили історію загальноосвітньої школи, виплекавши не одне покоління, і водночас залучити в систему молоді кваліфіковані кадри.

Віктор ГРОМОВИЙ