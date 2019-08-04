У Грузії педагогам пенсійного віку запропонували звільнитися, щоб на їх місця прийшли більш молоді

Як безболісно спекатись вчителів пенсійного віку? Практика, яка працює в Грузії.
Педагогам пенсійного віку у Грузії запропонували звільнитися, щоб на їх місця прийшли більш молоді.
Всі погодилися отримують виплату в розмірі 2-річної зарплати і довгострокову медстраховку.
Грузія – небагата країна.
Але це країна, яка цінує людей більше, ніж гроші.
У міністерстві освіти Грузії, иницировавшем відповідні поправки в «схему професійного розвитку педагогів та кар’єрного зростання», заявляють, що держава тим самим хоче висловити подяку вчителям, які досягли пенсійного віку, які створили історію загальноосвітньої школи, виплекавши не одне покоління, і водночас залучити в систему молоді кваліфіковані кадри.
Віктор ГРОМОВИЙ