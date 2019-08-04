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Внаслідок перекидання трьох поромів біля Філіппін загинули 25 осіб

04.08.2019

Внаслідок перекидання трьох суден у філіппінських водах загинуло 25 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Channel News Asia.

«Шеф регіональної поліції (Маніла) Рене Памуспусан підтвердив, що в неділю загинуло 25 людей, ще 6 осіб зникли безвісти. За його словами, врятовано 55 осіб», – йдеться у повідомленні.

Три невеликих судна затонули в суботу в протоці Гімарас, коли решту країни затопили дощі, спричинені сезонними південно-західними мусонними вітрами.

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Щорічно на бортах човнів, які перевозять людей з одного маленького острова на інший, десятки людей гинуть у морських аваріях. Такі аварії зазвичай трапляються у середині року, коли часто на країну обрушуються шторми та тайфуни.

 

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