Коли нація стає жертвою політичних процесів

Політтехнологи, які обслуговують інтереси правлячих верхівок країн Заходу, прагнуть перевести агресію з матеріального простору в інформаційний

Зневага і недооцінка інформаційних війн для будь-якої країни – лихо. Те, що лише одиниці з країн світового співтовариства мають можливістю її ведення, стає небезпечним для паритету сил. Ось про що потрібно думати наполегливо, крім Олімпійських ігор.

Початок XXI століття охарактеризувалося появою нового виду воєн, при яких перемога досягається не за рахунок знищення збройних сил та економіки противника, а за допомогою дії на його морально-психічний стан.

Якщо дотримуватися класифікації воєн з точки зору зміни суспільних формацій і використовуваних технологій, в даний час ми вступили в епоху воєн сьомого покоління – інформаційно-мережних, які стали наслідком таких чинників: розвитку засобів обчислювальної техніки і комунікацій, що призвело до зростання ролі інформації в житті суспільства, по ефективності свого впливу перевершила багато матеріальні види ресурсів; успіхів психології у галузі вивчення поведінки людей і управління їх мотиваціями, дозволили надавати заданий вплив на великі групи людей; розробки нелетальних засобів впливу, які замінили традиційні види зброї.

Прихована, але ефективна загроза

Традиційна війна проти держави, що володіє ядерною зброєю, в наш час надзвичайно небезпечна. Сучасні політтехнологи, які обслуговують інтереси правлячих верхівок країн Заходу, прагнуть перевести агресію з матеріального простору в інформаційне. В першу чергу здійснюється переорієнтація або знищення традиційних цінностей народу, щоб інформаційна атака ззовні сприймалася даним суспільством як відповідна його прагнення до прогресу. Зовнішня агресія в масовій свідомості набуває вигляду цивілізаційної трансформації відсталого суспільства іншим, що стоїть на більш високій ступіні розвитку.

Технології мережевих воєн були добре відпрацьовані вже в роки холодної війни як форми тотального руйнування геополітичного супротивника. Інформаційно-мережева війна полягає в підриві з подальшим руйнуванням базових характеристик нації, що здійснюється переважно в прихованій формі. Залежно від конкретних завдань впливу на противника та чи інша область суспільного життя може ставати пріоритетним об’єктом агресії.

Метою інформаційно-мережевої війни є закріплення більшої частини стратегічно важливих ресурсів країни за геополітичним агресором. При цьому «передача» цих ресурсів агресору здійснюється елітою країни-жертви в значній мірі добровільно, оскільки сприймається нею не як захоплення, а як шлях до розвитку. Це породжує складність в розпізнаванні технології і методів інформаційно-мережевої війни порівняно з традиційною, а також відсутність своєчасної реакції на дії агресора, так як у жертви не виявляється ніяких заходів протидії їм. При цьому якщо результати «гарячих» воєн з часом оскаржуються і переглядаються (прикладами тому є Перша і Друга світові війни), то результати інформаційно-мережевої війни не підлягають перегляду до тих пір, доки її автори-агресори не втратять своїх позицій.

Ознаки нападу

Яким чином будуть втрачені ці позиції, в даний час неясно. Складність питання полягає в тому, що фронт інформаційно-мережевої війни розташовується в ментальному просторі людського суспільства, в якому вже відбулося заміщення базових цінностей нації-жертви на психологічні установки і міфи агресора. Масова свідомість здатне своєчасно розпізнати факт імплантації ментальних вірусів. А політична і культурна еліти, що стали об’єктом інформаційно-мережевої війни, не маючи достатньої кваліфікації для виявлення інформаційної агресії та організації адекватної відсічі мережного ворогові, приречені на нищівної геополітична поразка.

Фактично до інформаційно-мережевої війни підключаються практично всі суспільні інститути, в першу чергу ЗМІ та релігійні організації, установи культури, неурядові організації, суспільні рухи, що фінансуються з-за кордону. Навіть діячі науки, які працюють за закордонним грантам, вносять свій внесок в руйнування держави. Всі вони здійснюють так звану розподілену атаку, наносячи численні точкові руйнівні удари по суспільній системі країни під гаслами розвитку демократії та дотримання прав людини.

Завдяки сучасним політтехнологій і накопиченому досвіду впливу на масову свідомість геноцид населення можна здійснювати без застосування газових камер і масових розстрілів. Досить створити умови для скорочення народжуваності та збільшення смертності.

Іншою особливістю інформаційно-мережевих воєн є відсутність жорсткої ієрархії у мережній структурі агресора. Це пояснюється її гетерогенність, що виражається у значній автономності державних і недержавних елементів даної структури, де немає яскраво виражених вертикальних зв’язків, зате є численні горизонтальні, дія яких нерегулярно. Відсутність ієрархії і регулярності взаємодії не дозволяє чітко виявити існування і діяльність такої мережної структури.

Рушійні сили

Джерелом енергії для розглянутих мережевих структур, можна сказати «пальним», є інформація, яка в них циркулює, а своєрідними «запалами» – господарі вузлових точок. Прикладом тому служать сервери соціальних мереж Facebook і Twitter, знаходяться під контролем американських спецслужб.

Як повідомила британська The Guardian, в США вже здійснюється пропагандистська робота з використанням Twitter, Facebook та інших соціальних мереж. Центром управління даною програмою є база ВПС США «Макділл» у штаті Флорида, де задіяні 50 операторів, кожен з яких контролює приблизно 10 агентів впливу, зареєстрованих в різних країнах світу та провідних інформаційну війну за всіма правилами політичних технологій руйнування держав.

Вартість даної програми, за оцінкою британської газети, оцінюється в 2,76 мільйона доларів, передбачаючи для кожного з таких бійців інформаційної війни наявність переконливою легенди і заходів захисту від викриття. За словами прес-секретаря Центрального командування збройних сил США Білла Спикса, будь-який вплив на американську аудиторію заборонено правилами, для чого виключається використання англійської мови. Інформація в системі представлена тільки на арабському, урду, пушту, фарсі і деяких інших мовах залежно від цільових країн.

Виявлення і кваліфікація актів інформаційної війни є завданнями спецслужб кожної держави, що піклується про свою безпеку. Це тим більш важливо, що внаслідок непроявленого характеру інформаційної агресії, вона не сприймається суспільством як безпосередньої загрози існуванню держави. Експертне співтовариство і спецслужби повинні проявити ці загрози, пояснивши їх керівництву країни для вжиття відповідних заходів.

Сфери і методи

Боротьба ведеться в наступних площинах: географічному – за встановлення контролю над територією допомогою глобальних (у тому числі і космічних) інформаційних і розвідувальних систем, заохочуються сепаратистські рухи і терористична активність в різних формах на території противника, відбувається залучення ворога в конфлікти малої інтенсивності, а також організація народних хвилювань і «кольорових революцій»; економічному – через нав’язування противнику кабальних кредитів, введення ембарго, організації економічних санкцій і провокацій; ідеологічному – шляхом наклепів, перекручування інформації, підміни понять, внесення ментальних вірусів і міфологем у свідомість населення противника; мережному – за рахунок хакерських атак і впровадження комп’ютерних вірусів в обчислювальні та комунікаційні системи і бази даних.

Яка б не була кінцева мета інформаційно-мережевої війни, найближчим завданням завжди є утруднення доступу населення до достовірної інформації. Важливість цього пояснюється тим, що оперативність і якість прийнятих рішень на всіх рівнях безпосередньо залежать від повноти і достовірності представленої інформації.

Основні методи інформаційного протиборства.

1. Приховування критично важливої інформації про стан справ в даній області.

2. Занурення цінної інформації в масив так званого інформаційного сміття у відповідності з принципом «Сховати аркуш в лісі».

3. Підміна понять або перекручення їх змісту.

4. Відволікання уваги на незначні події.

5. Застосування понять, які на слуху у публіки, але не мають не тільки визначення, але й значущості.

6. Подача негативної інформації, яка найкраще сприймається аудиторією, ніж позитивна.

7. Посилання на фактори, позбавлені реального змісту, а також на некоректно проведені соціологічні і маркетингові дослідження.

8. Введення табу на певні види інформації, незважаючи на їх загальновідомість. Робиться це для того, щоб уникнути широкого обговорення критичних для певних структур питань і тем.

9. Відверта брехня з метою недопущення негативної реакції населення та зарубіжної громадськості.

10. В арсеналі інформаційних війн є такі засоби, як «інформаційна бомба» та «інформаційна міна». Перша служить детонатором лавиноподібного наростання процесу в суспільстві, в той час як друга закладається заздалегідь і спрацьовує у ході розпочатого процесу для доведення його до логічного завершення. «Інформаційними мінами» стали витоки з офіційних органів держави або з таких сайтів, як «Вікілікс».

Типовим прикладом застосування технології інформаційно-мережевої війни є повстання народних мас у країнах Близького Сходу. Якщо у випадку Тунісу і Єгипту ці технології не були достатньо виявлені, то в Лівії відбувся «генеральний прогін» воєн сьомого покоління. Лівійська революція» з’явилася на екранах світових ЗМІ як якийсь симулятор, отфотошопленная «копія без оригіналу», хід якої був поданий глобальними масмедіа без всякого співвіднесення з дійсністю, зате в точній відповідності зі сценарієм, написаним західними політтехнологами.

Спровоковані на «революційні» виступи інформаційними атаками з соціальних мереж Facebook і Twitter, арабські суспільства викликали революційну хвилю на Близькому Сході. Вибух на арабській вулиці показав, що соціальні мережі стали «запалом» для неспокійної атмосфери Близького Сходу. Практично у всіх країнах, залучених в цей вир подій, протестний «флеш-моб» був організований за допомогою розсилки повідомлень про намічені мітингах і протестних акціях через соціальні мережі, електронну пошту і мобільні телефони. При цьому слід пам’ятати, що керуючі сервери глобальних електронних мереж Facebook, Twitter, Hotmail, Yahoo і Gmail знаходяться в США і контролюються американськими спецслужбами. Це дозволяє організувати розсилку повідомлень заздалегідь підібраного «клієнтури» – своїм агентам впливу в країнах Арабського Сходу, які за сигналом ззовні збирають в потрібний час у потрібному місці критичну масу людей, використовуючи для цього так зване “сарафанне радіо”.

Люди арабської вулиці, в більшості своїй нічого не знають про інтернеті, соціальних мережах, а часто і не мають комп’ютерів і стільникових телефонів, готові бити вітрини, палити автомашини і кидати каміння в поліцію, тому що відчули можливість поквитатися з владою предержащей за бідність, на яку їх прирекли правлячі режими. Служби безпеки зазнали інформаційного вторгнення держав виявилися безсилі протистояти насильству в новій для них формі організації протестного руху, яке відразу ж набуло лавиноподібного, некерований характер. Виявилося, що неможливо було передбачити початок вуличних заворушень, як і джерела розсилки підбурювальних повідомлень, а відключення доступу до інтернету та мобільного зв’язку після початку заворушень вже нічого не вирішувало, оскільки процес набув характеру лісової пожежі.

Соціальна опора

Сучасний світ вибухонебезпечно насичений людьми з вкрай негармонизированным внутрішнім світом. «Молоді люмпени», як їх називають соціологи, декласована маса з непроявленими соціальними коренями, без чітких моральних понять і політичних орієнтирів. Активність таких елементів у повсякденному житті простягається від звичайної комерційної лихоманки до спекуляцій на фондовому і валютному ринках. При наростання революційної ситуації у них збільшується протестний антисистемний заряд, що розвивається на тлі нереалізованих амбіцій.

Так було в разі самоспалення Мохаммеда Буазізі – туніського молодої людини з вищою освітою, вимушеного торгувати овочами. Такі люди, перебуваючи в постійному пошуку свого місця в житті, по суті стають маріонетками, потрапляючи під вплив соціальних мереж, настроїв натовпу або ідеології радикальних рухів. І якщо у них відсутній внутрішній моральний стрижень, то неможливо уявити, які мотиви запанують в наступний момент.

Висвітлюють подібні події ЗМІ та інформація в соціальних мережах ще більше ускладнюють обстановку масового психозу. Цьому сприяють кадри, зняті камерами стільникових телефонів невідомо ким і невідомо де, повідомлення про численні жертви, полеглих від рук урядових сил, але не показаних «з гуманних міркувань», репортажі з нібито захоплених повстанцями міст, безладна стрілянина з зенітних кулеметів для демонстрації обстановки бойових дій, уламки нібито збитих літаків урядової авіації, бомбившей повстанців, «перехід» на сторону народу сина Каддафі, втеча лівійських дипломатів у США і Францію. Однак якщо уважно придивитися, видно, що в ЗМІ розігрується віртуальна війна, змонтована і відретушована на комп’ютерах і вкинута у віртуальний простір в якості інформаційної жуйки для обґрунтування санкцій Ради Безпеки ООН.

Якщо Туніс і Єгипет були першими пробами заокеанських режисерів цього псевдореволюционного вистави, то Лівія – перша реальна бойова операція світової інформаційно-мережевої війни Заходу проти неугодних режимів. Якщо на Балканах, в Афганістані та Іраку Вашингтон використовує всі засоби і методи глобального переділу світу, які мають на меті зміну лідерів в країнах, які становлять стратегічний інтерес для США, то в державах Близького Сходу Захід ініціює приведення до влади лідерів нового покоління, що йдуть на зміну тим, хто отримав освіту в СРСР, – технократів західної формації і західного менталітету, які покликані зміцнити позиції Сполучених Штатів при одночасному витіснення з регіону Великого Близького Сходу Китаю, ЄС і Росії. Це приклад спроби реалізації інформаційно-мережний стратегії «керованого хаосу», яка виявилася новим засобом збереження американського глобального лідерства з мінімальними фінансовими витратами, якщо не рахувати витрати на висунення авіаносців до берегів Лівії і витрати світової економіки від підвищення ціни на нафту.

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