«Нам з Володею важко стало, коли ми роз’їхалися»: Кошовий показав підготовку до зйомок «Вечірнього кварталу»

Актор здули «Квартал 95», комік і кращий друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий, поділився в мережі новим відео.

Зазначимо, артист показав, як проходять репетиції перед зйомками чергового випуску «Вечірнього кварталу» в Одесі. Так, Женя прочитав текст, в якому він пародіює Віталія Кличка і його брата Володимира. Публікація з’явилася на його особистій сторінці в «Instagram».

«Читка пройшла успішно, скоро в Одесі зйомка нового «Вечірнього кварталу»», — підписав ролик Кошовий. «Ну, що за бред??? Типу смішно має бути?», «Круто, Жека, хоч раз побачив, як це готується», «Як у акторів кварталу виходить не іржати на сцені?», «Ржака», «Вогонь, хлопці», — пишуть люди в коментарях. Нагадаємо, раніше Кошовий опублікував в мережі відео, привітавши всіх з Днем друзів. «Вітаю всіх з Днем друзів. Ходите в клуби і в музей. Ось Вам», — сказав Євген в короткому ролику. Зазначимо, за кілька годин після публікації, посаду Кошового зібрав понад 160 тисяч переглядів і багато лайків. Зокрема, багато передплатники написали в коментарях, що на відео Женя виглядає п’яним. Деякі також приписали шоумену захоплення наркотиками.

