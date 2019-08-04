У британському серіалі передбачений державний переворот в Україні і потім її повна окупація Росією — Бі-бі-сі

Для «збереження стабільності» нова влада запрошує російські війська, і на референдумі 97% українців голосують за російське громадянство.

Автори нового серіалу «Роки» («Years and Years»), який транслюється на платформах BBC і HBO, вирішили відповісти на питання, яке турбує всіх: що буде далі?

Про це розповідає сьогодні Бі-бі-сі.

Сюжет серіалу спочатку розгортається в 2019 році, але швидко переноситься до 2024-го і протягом шести серій досягає 2034-го.

Як зазначає видання, логічний ланцюжок подій, яку показують автори серіалу, своєю реалістичністю викликає у глядача відчуття суцільного дискомфорту.

Дональд Трамп вдруге стане президентом, конфлікт між Китаєм і США дійде до використання ядерної зброї, Росія продовжить окупацію України, антибіотики практично перестануть діяти, а Пізанська вежа впаде.

Конкретно щодо України у сюжеті серіалу розповідається , у 2022 році в країні стався військовий переворот. Для «збереження стабільності» нова влада запрошує російські війська, і на референдумі 97% українців голосують за російське громадянство.

Повідомлення про це в новинах ілюструють кадри з Евромайдана, де можна розпізнати написи «14 сотня самооборони» на щитах протестуючих, і військові в зеленій формі без розпізнавальних знаків.

Таким чином, зазначає Бі-бі-сі, автори перенесли історію з анексією Криму на всю Україну, при цьому необачно показавши події Евромайдана як військовий переворот.

Результати референдуму герої піддають сумніву, підозрюють у фальсифікації і зазначають, що тим, хто проголосував «проти» — загрожує небезпека.

Однак відсоток колабораціонізму і без того досить великий. Принаймні, судячи з історії Віктора — одного з героїв серіалу, який був змушений втекти з окупованої України з-за своєї нетрадиційної орієнтації.

На Віктора донесли власні батьки: «вони християни, які вірили, що це був їхній обов’язок».

Єдиний персонаж з переконливою українською мовою — поліцейський, який прийшов з обшуком. А вже в таборі біженців Віктора продовжує турбувати той факт, що його допитували і катували українці.