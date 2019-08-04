У «Слуги народу» готуються воскресити Чечетова у вигляді програми

Голосування депутатів отримала більшість голосів на виборах партії Зеленського будуть аналізувати керівники «Слуги народу». З усіма витікаючими. Судячи з усього, в політсилі хочуть домогтися повної підконтрольності всіх нардепів.

Давид Арахамія, який претендує на посаду лідера «Слуги народу», заявив про те, що в партії замовили розробку системи штучного інтелекту з промовистою назвою «Великий брат».

Потрібна ця програма функціонерам партії для того, щоб «уникнути політичної корупції», хоча, де-факто, її можна використовувати для очолення цієї самої корупції.

— Програмне забезпечення з технологіями штучного інтелекту повинно допомогти відстежити аномалії при голосуванні. У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні, 5, 7, потім — 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію, — зазначив Арахамія. — Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, всі результати голосування і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев’ять людей голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а отличаемо від звичайного.

Фактично шляхом створення диджитализированной копії Чечетова у «Слуги народу» можуть вирішити найважливішу для себе проблему — змусити весь набрід новообраних депутатів голосувати так, як потрібно керівникам партії. Саме для контролю над усіма пройшли у Раду нардепів розділили на 15 груп, в кожній з яких будуть свої «десятники».

Якщо у Зе зуміють створити з «Слуги народу» монолітну структуру, ухвалити потрібний закон, або змінити Конституцію для них не складе ніякої праці.