Політична криза в Росії набирає обертів — Los Angeles Times

Вже другі вихідні поспіль московська поліція проводить масові арешти на тлі наймасштабнішого за останні кілька років політичної кризи в Росії, яка продовжує набирати обертів, погрожуючи позиції Кремля з його жорстким силовим підходом до вирішення проблеми суспільного невдоволення.

Понад 600 людей (за останніми даними, понад 800 — «ЕП») були затримані поліцією за участь в несанкціонованому мітингу в центрі Москви. Мітинг опозиційні лідери скликали, щоб настояти на участі незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, які відбудуться у вересні. Під час масового мітингу 27 липня поліція затримала майже 1,4 тисячі осіб і застосувала силу, щоб розігнати тисячі протестувальників.

Любов Соболь, одна з незалежних кандидатів, яких виключили зі списків для голосування, стала одним з лідерів демонстрацій, і її затримали в суботу, 3 серпня, в той момент, коли вона прямувала до місця проведення мітингу. Три тижні тому Соболь початку голодування, щоб чинити тиск на Кремль.

Ось уже кілька тижнів протестувальники збираються в центрі Москви, щоб висловити своє обурення у зв’язку з тим, що Московська міська виборча комісія відмовила багатьом незалежним кандидатам у праві брати участь у виборах в Московську міську думу, куди входять 45 членів, контролюючих багатомільярдний бюджет столиці.

Багато висловили розчарування у зв’язку з тим, що влада виключили незалежних кандидатів з процесу, який повинен був представляти собою демократичні вибори представників народу в регіонах. Після поліцейської операції по розгону протестувальників багато випробували справжній гнів.

«Я хочу жити в нормальній країні, — сказав 22-річний Сергій Никифоров, студент з Москви, який прийшов на другу акцію протесту. — У нашій конституції сказано, що ми маємо право протестувати. Нас позбавляють наших прав. Я не хочу старіти в такій країні».

Як і Никифоров, багато з тих, хто взяв участь в суботній акції протесту, були ще занадто молоді, щоб брати участь у демонстраціях 2011-2013 років, коли сотні тисяч людей протестували проти ймовірних фальсифікацій результатів парламентських виборів 2011 року та переобрання президента Володимира Путіна на третій термін.

Крім іншого в основі нової хвилі протестів лежить невизначеність, навколишнє майбутні президентські вибори 2024 року, коли Путін повинен буде покинути свій пост відповідно до російської конституції. Розмови про зрежисерувала Кремлем процесі передачі влади, а також про внесення змін у конституцію, щоб Путін зміг залишитися при владі, викликає тривогу у багатьох молодих росіян, які не хочуть жити у все більш авторитарній державі.

Лідери опозиції закликали людей вийти на мітинг, який планувалося провести в центрі Москви на Бульварному кільці. Однак за кілька годин до призначеного часу, тобто до 2 годин дня, тисячі поліцейських і членів Національної гвардії перекрили вулиці і площі, щоб перешкодити протестувальникам зібратися.

Поліцейські вертольоти кружляли над Пушкінською площею і над Тверський вулицею, що веде до Червоної площі.

«Зараз ми схожі на поліцейську державу, — сказав 57-річний Ігор Головін, який стояв на Пушкінській площі і спостерігав за поліцейськими вертольотами. — Вони нас знімають, чи що? Чому влада боїться власного народу?»

Ще до початку протестів багатьох впливових опозиційних лідерів, включаючи тих, хто хотів балотуватися на виборах в Московську міську думу, засудили до тижня або навіть до місяця в’язниці, пред’явивши їм звинувачення в підбурюванні до участі в несанкціонованому мітингу. А Олексій Навальний, який є переконаним критиком Путіна, навіть заявив, що, поки він відбував 30-денний термін у в’язниці, хтось намагався його отруїти.

Кримінальні справи були заведені у відношенні як мінімум 10 опозиційних активістів, яких звинуватили у підбурюванні до заколоту, — такі звинувачення загрожують їм тюремним строком до 15 років.

10 серпня, найімовірніше, відбудуться нові акції протесту, проте, за словами деяких аналітиків, уряд навряд чи погодиться включити опозиційних кандидатів у списки для виборів у московську думу.

«У Кремлі існує консенсус: несистемних кандидатів не варто допускати до участі у виборах, — сказала Тетяна Станова, засновниця аналітичної компанії R. Politik і позаштатний співробітник Московського центру Карнегі. — Для Кремля питання полягає не в поділі повноважень. Питання полягає в тому, кого можна допускати до участі у цій системі. Вони не готові ділитися владою».

Сабра Айрес, Los Angeles Times (США)