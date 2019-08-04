На площі Краматорська після дощу з’явилася калюжа розміром з басейн і глибиною по пояс

У Краматорську Донецької області на Привокзальній площі з-за рясного дощу утворилася гігантська калюжа.

Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України, щоб прибрати її, довелося залучати рятувальників.

4 серпня о 09:30 на телефон Служби порятунку 101 надійшов дзвінок від місцевих органів влади Краматорська. Чоловік розповів, що після рясних опадів на Привокзальній площі міста утворилася калюжа розміром 30 х 30 метрів і глибиною близько метра. Калюжа ускладнювала рух транспорту.

Рятувальники 30-ї державної пожарноспасательной частини 12-го державного загону негайно виїхали до місця виклику. На площі вони з допомогою мотопомпи відкачали воду. Всього було відкачано 263 кубометрів дощової води.

У ліквідації калюжі було задіяно 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.