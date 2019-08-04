В Одесі за два дні випала двомісячна норма опадів. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

Упродовж 3-4 серпня в Одесі випала двомісячна норма опадів, рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомили в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, сильні зливи спричинили порушення транспортного сполучення, затоплення окремих ділянок місцевості та підтоплення домогосподарств і підвальних приміщень будинків.

На цілодобовому чергуванні у місті перебувають 287 рятувальників та 81 одиниця спецтехніки.

«У резерві на випадок ускладнення оперативної обстановки знаходиться 227 рятувальників і 46 одиниць техніки», — додали ДСНС.

В Одеській міськраді повідомили, що дощ розніс містом горі сміття, бруду та каменів. Також внаслідок негоди є випадки повалення дерев та обривів електромереж.

У ліквідації наслідків негоди беруть участь 965 комунальників та 53 одиниці техніки.