Шарій заявив, що зробить все можливе, щоб відправити Порошенко за ґрати

Анатолій Шарій заявив в інтерв’ю журналістам, що він зробить все можливе для того, щоб посадити Петра Порошенка.

При цьому блогер, вирішив податися в політику, додав, що нову владу він теж не збирається «гладити по холці».

Анатолій Шарій стверджує, що його критика на адресу Петра Порошенка та осіб з оточення п’ятого президента була абсолютно справедливою. Зате Петро Олексійович вів боротьбу з допомогою брудних методів. В якості прикладу Шарій розповів історію про нібито оголошення його Нідерландами в розшук за підозрою в педофілії. Далі Порошенко запустив дуже брудну кампанію, почав бити людей, скубти їх за носи, і вигукувати зі сцени всякі гидоти.

Блогер переконаний, що після цього багато українці подивилися на п’ятого президента зовсім іншими очима. Крім того, Шарій зазначив, що у другому турі президентських виборів він готовий був «топити» за будь-якого опонента Петра Олексійовича. Підсумки виборів всі добре знають — спершу 25 відсотків на президентських, потім 8 на парламентських. При цьому Шарій підкреслив, що зробить все можливе для того, щоб відправити Порошенко за ґрати.