«Беркутівці» пригрозили повернутися в Україну і «знищити б*ндеровцев»: в мережі жорстко відповіли

Представники спецпідрозділу МВС України «Беркут», які після розстрілів на Майдані під час Революції Гідності втекли в Росію, мріють повернутися в Україну для того, щоб «карати і очищати країну від бандерівців».

Про це російський журналіст Євген Карамьян написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Зокрема, він опублікував діалог з «беркутовцем», що відбувся у момент затримання його в день акцій, що проходять в Москві.

У ході розмови В автозаку співрозмовник поскаржився журналісту, що з-за «перевороту» у нього відняли Батьківщину. Але він дуже любить Україну і хоче повернутися. «Якщо потрібно, це можна зробити на танках. І ті, хто п’ять років тому влаштував все це, будуть покарані. Ми будемо карати і очищати країну від бандерівців та інших шісток піндосів», – продовжив мріяти колишній «беркутівець».

Журналіст додав, що він не захотів слухати подібні висловлювання про події в Україні і обложив співрозмовника питанням про президента РФ Володимира Путіна. «Я його запитав: «Мені просто цікаво. Припустимо впаде Путін, ну він не вічний, може померти. Побіжите в Пекін?». Було видно, що образився. Але, очевидно, «беркута» хочуть додому. Розуміють, що дорога закрита. Але хочуть», – зазначив Карамьян.