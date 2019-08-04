Клімкін «підірвав» російські ЗМІ заявою про еміграцію українців: у чому суть

У неділю 4 серпня в Росії виник переполох через побоювання міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що «через кілька років половина населення України не може виїхати за кордон».

Більшість російських ЗМІ сфокусувалося на заголовках в стилі «через кілька років Україна позбудеться половини населення» або «половині українців напророкували втеча за кордон». З’явилася реакція навіть офіційної Москви в особі першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова. Мовляв, з-за того, що українці виїжджають за кордон, покращиться демографічна ситуація в самій Росії.

«Російськомовна частина населення України буде прагнути до Росії. Тут їм легше буде пристосуватися, ментальність близька, родичів багато. Мова йде і про етнічних росіян, які залишилися після розвалу Союзу в колишніх республіках. Звичайно, це резерв для поповнення нашого населення», – сказав він.

Насправді, міністр Клімкін, говорячи про масової імміграції українців за кордон, висловлював стурбованість цим процесом. Він також закликав українців, які перебувають за кордоном, працювати на позитивний імідж нашої країни, відзначаючи по кілька разів, що українська громада за кордоном «просто фантастична».

«Раніше у нас була батьківщина і діаспора… Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно або тимчасово за кордоном — я вважаю, що через кілька років (знову-таки, хочете — звинувачуйте мене) приблизно буде так. Половина українців буде тут, і половина буде за кордоном. Українські мізки потрібні всім. Всі країни ЄС, хоча це і невідомо, і навіть Німеччина, пропонують нам спеціальні угоди. Всі зацікавлені, щоб українців у них було більше. Українців усе люблять, бо українці – це завжди плюс і ніяких мінусів. Але Україна не повинна перетворитися у постачальника робочої сили в ЄС: і рук і мізків», — сказав Клімкін.