Дебютував в чемпіонаті України сільський клуб здобув другу перемогу поспіль

Футболісти донецького «Олімпіка» скандально програли дебютанту — «Колосу» з Ковалівки, зазнавши другу поспіль поразку в чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги.

У другому турі національної першості «Олімпік», який з великими труднощами зумів зберегти своє місце в УПЛ, мінімально поступився сільбуду, що вперше вийшов у дивізіон найсильніших українських команд, а наставник «Колоса» був названий кращим тренером стартового туру.

Автором голу на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського став Віталій Гавриш, який впевнено реалізував пенальті на 68-й хвилині зустрічі, пробивши Бетима Халімі — 22-річного голкіпера з Косова, що вийшов на заміну.

Обидві команди закінчили матч в неповних складах: незадовго до перерви за друге попередження, отримане за відмашку від суперника, поле залишив 20-річний півзахисник «Колоса» Євген Смирний; на 66-й хвилині в середині другого тайму пряму червону картку в неоднозначній ситуації отримав воротар «Олімпіка» Герман Пеньків, після чого Гавриш і відкрив рахунок, а в доданий до основного час за ще одну відмашку був видалений захисник донеччан Алія Абубакар (90+4).

В наступному турі 10 серпня «Олімпік», який з «Олександрією», «Ворсклою» та «Карпатами» знаходиться в підвалі турнірної таблиці, в гостях зіграє з «Олександрією», а ось «Колос», який несподівано увійшов в число лідерів першості, 11 серпня на своєму полі зустрінеться з луганською «Зорею».