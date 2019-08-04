Чоловіка з ножем, який погрожував розправою поліцейському, посадили на 3,5 року

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №5 до 3,5 років позбавлення волі засуджений 28-річний уродженець Житомирщини за погрозу насильством і вбивством поліцейського.

Про це інформує прес-служба місцевої прокуратури.

Відзначається, що в липні минулого року під час затримання правоохоронцями молодої людини, останній розмахуючи ножем погрожував одному з поліцейських розправою.

Встановлено, що затриманий перебував у розшуку за крадіжку автомобіля на території Житомирської області.

За результатами досудового розслідування прокуратурою направлено обвинувальний висновок у відношенні молодого за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України (погроза насильством і вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків).

Враховуючи зібрані докази, суд першої інстанції погодився з доводами прокурора про доведеність вини обвинуваченого та призначив йому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.