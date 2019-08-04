«Вони борються»: Помпео заявив про необхідність повернення Криму Україні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що окупований РФ Крим повинен повернутися в склад України.

Про це він сказав у ході розмови в неурядової організації «Економічний клуб Вашингтона», йдеться в публікації на сайті Державного департаменту країни.

«Позиція США — це неприйнятно. Крим має повернутися», — заявив Помпео, відповідаючи на питання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.

Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший «набір ідей» з приводу війни на Донбасі.

«Вони все ще борються… Це дуже реально», — зазначив держсекретар.

Нагадаємо, Північноатлантична рада НАТО у своїй заяві закликав Росію повернути Крим Україні. У документі Альянсу присвяченому п’ятиріччю незаконної анексії Криму говорилося, що «п’ять років тому РФ застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом євроатлантичної безпеки».

Крім того, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.