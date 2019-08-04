Прорвало греблю, затопило хати: потужна буря влаштувала апокаліпсис в Криму

У аннексированном Криму в неділю, 4 серпня, пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст та повалила дерева.

Фотографії наслідків негоди на своїй сторінці в Twitter розповсюдила блогер з ніком RoksolanaToday&Крим.

Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягав капотів автомобілів. Частина міста залишилася без світла.

Постраждали також Сімферополь, Приозерне, де під натиском води прорвало дамбу. Село опинилося затопленим, вода залила понад 15 будинків. Люди з підтоплених будинків були евакуйовані.

«Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде», – повідомляє блогер.

Приозерне

Прес-служба МНС Росії з Криму

Приозерне

Прес-служба МНС Росії з Криму

Приозерне

Прес-служба МНС Росії з Криму

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

twitter.com/KrimRt

Сімферополь

twitter.com/KrimRt

Сімферополь

twitter.com/KrimRt