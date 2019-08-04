Стрілянину в Техасі розслідують як «внутрішній тероризм»

Стрілянину в супермаркеті в американському штаті Техас, унаслідок якої загинули 20 людей, розслідують як внутрішній тероризм.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Як заявивши 4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш, напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, «був спланований для того, щоб залякати цивільне населення».

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції. Внаслідок нападу загинули 20 людей, ще 26 отримали поранення.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

Ель-Пасо, розташований поблизу кордону між США і Мексикою, має велике латиноамериканське населення.

Підозрюваному може загрожувати смертна кара.

Через кілька годин після нападу в Техасі сталася стрілянина в Дейтоні, штат Огайо. Нападник убив дев’ять ятьох людей і поранивши ще щонайменше 27 перед тім, як його застрелили поліцейські.

Мотиви цього нападу наразі невідомі, поліція проводити розслідування.

Згодом в одному з парків Чикаго невідомі обстріляли людей з машини, внаслідок чого семеро осіб отримали поранення.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути законодавство, що регулює продажу зброї в країні.