«Жінка кричала про допомогу»: у Києві чоловік підпалив квартиру з матір’ю

У Дніпровському районі Києва в неділю, 4 серпня, чоловік зачинив мати на балконі, підпалив квартиру і пішов пити пиво.

Про це «Інформатор» дізнався на місці події. Повідомлення на лінію «102» надійшло близько 15:10.

За повідомленнями очевидців, з балкону сьомого поверху жінка кричала про допомогу. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на адресу, відзначив досить складну ситуацію.

Так, правоохоронці з’ясували, що вийти жінка не може, оскільки в квартирі пожежа. Патрульні намагалися самотужки загасити вогонь, поки на місце не прибули рятувальники ДСНС.

«Жінку з палаючої квартири врятували пожежні. Вона не постраждала. При огляді приміщення з’ясувалося, що горів диван, і вдалося уникнути розповсюдження вогню», – повідомляє видання.

За словами очевидців, коли жінка кликала на допомогу, вона говорила, що квартиру підпал якийсь чоловік. Пізніше поліцейським стало відомо, що це її син і в момент початку пожежі він був у квартирі. Після ліквідації пожежі патрульні з’ясували, що він п’є пиво в сусідньому дворі.

Чоловік був затриманий. Під час спілкування з правоохоронцями він розповів, що лагодив радіоприймач.

«Коли у нього щось не вийшло, то підпалив деталь приладу. Чому він залишив мати на балконі, а сам пішов, пояснити ці дії він не зміг. Затриманого передали слідчо-оперативній групі, але жінка відмовилася писати заяву на власного сина і його відпустили», – сказано у матеріалі видання.

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Інформатор

Фото з місця НП

Інформатор