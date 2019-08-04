Смертельне ДТП під Миколаєвом: є загиблі і постраждалі

У неділю, 4 серпня, близько полудня на 197-му кілометрі автодороги Миколаїв-Благовєщенськ у Миколаївській області зіткнулися Skoda Octavia і Opel Vectra.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції області.

Згідно з інформацією правоохоронців, водій автомобіля Opel Vectra від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, пасажирки обох транспортних засобів з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в медичний заклад.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.