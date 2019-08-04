Renault смерть збило пішохода у Львові, — поліція

Повідомлення про те, що у Львові на вулиці Любінській сталася дорожньо-транспортна пригода, надійшло в поліцію 3 серпня о 21:50.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що водій автомобіля Renault Kangoo, 70-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події, передає Відділ комунікації поліції Львівської області.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють особу пішохода і обставини події.