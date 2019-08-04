Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення із Збройних сил, — Бутусов

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення із Збройних сил.

Про це пише главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

«Назаров займає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, останні п’ять років він був другим за впливовістю людиною в ГШ ЗСУ, правою рукою начальника ГШ Віктора Муженка, займаючи посаду виконуючого обов’язки першого заступника начальника Генштабу», — нагадав він, також зазначивши, що Назаров визнаний Павлоградським судом винним у службовій недбалості, що дозволила російськими диверсантам збити літак Іл-76 в Луганському аеропорту.

«Генерал подав апеляцію. За роки після винесення вироку Назаров домігся звільнення двох військових льотчиків — експертів у справі за Іл-76», — уточнив Бутусов.

За його словами, Назаров також фігурує у справі щодо службової недбалості у Иловайском битві, яке до суду досі не дійшло.

«Після звільнення у генерал-майора Назарова буде достатньо часу для участі в судових засіданнях», — резюмує журналіст.