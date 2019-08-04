У японській префектурі Фукусіма, де розташована АЕС, стався потужний землетрус

Увечері 4 серпня в японській префектурі Фукусіма зафіксовано землетрус потужністю 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на Метеорологічне агентство.

Поштовхи почалося близько 7:25 за місцевим часом. Встановлено, що епіцентр землетрусу знаходився у відкритому морі на глибині близько 45 кілометрів.

Попередження про цунамі від метеорологів не надходило.

Як відомо, на території префектури, де стався землетрус, розташована сумнозвісна атомна електростанція “Фукусіма 1”, що постраждала від цунамі 8 років тому. За її словами операторів, на станції не виявлено жодних порушень.

Поки що відсутня інформація про серйозних пошкодженнях, матеріальний збиток або людських жертв. Хоча поштовхи відчувалися в Токіо, в 250 кілометрах від епіцентру.