Поліція встановила особу стрілка, який влаштував бійню в Дейтоні

Поліція США встановила особу ймовірного стрільця з Дейтона (штат Огайо), який убив 9 осіб і поранив 27.

Про це з посиланням на американських правоохоронців повідомляє «24 канал».

Вбивцею виявився 24-річний Коннор Стівен Беттс. Під час нападу молодий чоловік був одягнений у бронежилет, а по жертвам стріляв з належного йому АК-47.

Беттс жив у передмісті Дейтона, в районі Беллбрук. Поліцейські агенти ФБР обшукали його помешкання. За словами начальника міської поліції Дуга Догерті, він ніколи не контактував з правоохоронцями.

Слідству поки не вдалося встановити мотиви дій Беттса. Поки відомо, що серед жертв стрільця виявилася його 22-річна сестра.