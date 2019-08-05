Гіганти в небі УНР. На чому українці в Західну Європу літали

У той час авіасполучення було чи не єдиним способом зв’язки з Західною Європою.

У липні 1919-го на аеродромі в Кам’янці-Подільському з’явилися незвичайні гості: двох – і пятимоторные літаки з німецької цивільної реєстрацією. Так розпочала роботу повітряна лінія, яка з’єднала Україну з Німеччиною. У той час повітряне сполучення було чи не єдиним способом зв’язки з Західною Європою.

Влітку 1919-го військово-політичне становище Української Народної Республіки було складним. Відбиваючи атаки більшовиків, українці повинні були одночасно вести бойові дії проти Польщі. Ще один сусід — Румунія — дотримувалася позиції недружнього нейтралітету. За таких обставин чи не єдиним способом зв’язки з Західною Європою було повітряне сполучення.

Перші повітряні лінії на території України з’явилися ще в 1918-м. Головним їх завданням було забезпечення комунікації між частинами окупаційних військ. Скажімо, з 20 березня 1918 року працювала австро-угорська регулярна авиапочтовая лінія Відень-Краків-Львів-Київ. Мережа повітряних ліній створили і німецькі війська. Як опорний пункт повітряних комунікацій вони використовували Брест-Литовську. Намагалися налагодити повітряне сполучення та українські уряди Центральної Ради і гетьмана П. Скоропадського, проте без особливого успіху. Зрештою, не було в ті часи і гострої необхідності розвивати такий екзотичний спосіб комунікації. А от у часи Директорії повітряний транспорт став життєво необхідним. Він повинен був забезпечити функціонування закордонних дипломатичних місій УНР, а також доставку в Україну самих необхідних вантажів — наприклад, медикаментів або банкнот.

Нечисленна військова авіація УНР не була здатна в повному обсязі реалізувати завдання повітряного сполучення. Тому український уряд вдався до послуг німецького союзу «Дойче Люфт-Ридерай» (Deutsche Luft-Reederei GmBH — DLR, буквальний переклад — «Німецька повітроплавна компанія»). Фірма ця була утворена ще в травні 1918-го, а її першим завданням має стати налагодження повітряного сполучення з нейтральною Швецією. Для цього планувалося використовувати переобладнані військові літаки, в тому числі і виведені з фронту чотирьох – і пятимоторные літаки-гіганти «Ризенфлюгцойги» (Riеsenflugzeug), створені фірмою «Цеппелін-Штаакен». Реалізувати «шведський» проект до закінчення Першої світової війни не встигли, але DLR продовжила роботу. Вже 5 лютого 1919-го «демілітаризований» одномоторний військовий літак AEG J. II здійснив перший політ за маршрутом Берлін-Веймар. 1 березня відкрили повітряне сполучення між Берліном і Гамбургом. Одночасно союз DLR зосередив у своїх руках велику кількість колишніх військових літаків, переобладнавши їх для перевезення пошти і пасажирів.

Пятимоторный літак «Цеппелін-Штаакен» R. XIVa на аеродромі в Кам’янці-Подільському

Саме тоді, коли діяльність DLR набирала обертів, уряд Директорії намагалося доставити в Україну надруковані в Німеччині банкноти. Наземним шляхом перевезти такий вантаж в тих умовах було нереально, тому українська влада звернулася до уряду Німеччини за дозволом використовувати для цієї мети німецькі літаки. Переговори, проведені з керівництвом «Дойче Люфт-Ридерай», були успішними. Однак везти такий цінний вантаж без «репетиції» не ризикнули. Тому спочатку один з літаків DLR здійснив пробний рейс з Німеччини (швидше за все, з Бреслау — нинішнього Вроцлава) над територією Польщі в Кам’янець-Подільський, де в той час перебувала Директорія. Спроба виявилася успішною, тому уряд УНР взяло в оренду у фірми DLR три пятимоторных літака «Цеппелін-Штаакен» R. XIVa, а також шість двомоторних «Фридрихсхафен» G. III і G. IV. Разом з літаками були найняті і екіпажі. Транспорт міг використовуватися і як пасажирський: «Ризенфлюгцойги» перевозили до 13 пасажирів, а двомоторні машини — шість. Вартість квитка становила 10 або 20 000 000 гривень — в залежності від пункту призначення. Якщо пасажир відмовлявся від подорожі, йому повертали тільки половину вартості квитка.

Перший політ в Кам’янець-Подільський з вантажем успішно здійснив «Штаакен» з серійним номером R. 69/18 і громадянської реєстрацією D 129. На світанку 29 липня 1919 року він вилетів у зворотний рейс. На борту літака перебувало кілька пасажирів: офіційні представники УНР і два колишніх німецьких військовополонених, що поверталися на батьківщину. Однак під час польоту два з п’яти моторів гіганта зупинилися, тому пілоти вирішили зробити вимушену посадку на аеродромі Відень-Асперн.

Прибуття літака-гіганта у Вену не залишалося непоміченим засобами масової інформації

Близько полудня нечисленні особи, які перебували у віденському аеропорту, помітили великий біплан, який повільно наближався до льотному полю. Після посадки виявилося, що це не була британська чи французька машина, а німецький «Штаакен». Приліт його став сенсацією — фото гіганта з’явилися на перших сторінках віденських газет, був навіть знятий короткий фільм про нього. Все це аж ніяк не сприяло спокійному ремонту літака. 30 липня на аеродром прибули представники військової місії Антанти у Відні. Вони конфіскували літак як німецьку власність і виставили у нього варту з італійських солдатів. Ні один ангар на аеродромі Асперн не міг вмістити гіганта і «Штаакен» залишився під відкритим небом, до того ж, не пришвартованным — нікому і в голову не приходило, що погодні умови можуть пошкодити «Ризенфлюгцойга». І кілька днів потому під час сильної бурі порив вітру кинув «Штаакен» на ангар, і гігант розбило вщент …

Другий «Цеппелін-Штаакен» (борт R. 71/18) загинув при трагічних і остаточно не з’ясованих обставин. 4 серпня 1919-го поблизу Ратибора (Нижня Сілезія, в районі німецько-польського кордону) розбився літак, на борту якого знаходилися семеро людей — екіпаж на чолі з лейтенантом Олерау і два пасажири. Одним з них був полковник Дмитро Вітовський, колишній командувач Галицької Армії, а в той час — член Надзвичайної комісії Директорії УНР на мирних переговорах з Польщею. Він повертався з Парижа в супроводі свого ад’ютанта, сотника М. Чучмана. Крім того, літак віз чергову партію банкнот. Всі особи, що перебували на борту, загинули.

Очевидці так зображували трагічна подія: «На великій висоті почувся несподіваний вибух і літаків у вигляді вогняної кулі почав падати вниз, за ним потягнулася тільки цівка чорного диму, як у хвості комети. … Один чоловік вискочив з палаючого літака в апараті для спуску, але апарат не відкрився». Слідча комісія, створена німецькими властями, що виключила з переліку можливих причин катастрофи технічні несправності і терористичний акт. На думку комісії, літак збили польські прикордонники. Але і ця причина є малоймовірною: в той час лінія кордону ще не була остаточно визначена, і поблизу Ратибора не було польських військ. Таким чином, причини загибелі літака досі залишаються нез’ясованими.

Щоб уникнути інцидентів, подібних віденської, на бортах останнього з «Штаакенов» (номер R. 70/18) замалювали хрести, а замість них зобразили дивне поєднання українських розпізнавальних знаків трезубов і абревіатури фірми DLR. Наявність трезубов призвело до появи легенди про належність цього «Ризенфлюгцойга» Повітряному флоту УНР, однак насправді він залишався власністю німецької компанії.

«Штаакен» борт R. 70/18 з українським тризубом та абревіатурою DLR

«Штаакен» борт R. 70/18 декілька разів літав в Україну, однак відомі подробиці тільки останнього польоту. 19 вересня 1919-го гігант вилетів з Бреслау до Кам’янця-Подільського. На борту знаходилися сім членів екіпажу на чолі з гауптманом Гансом фон Вольф Хара. Літак віз 303 мільйони гривень, кредитні квитки на 80 млн гривень, медикаменти, а також деталі друкарського верстата для виготовлення банкнот. Із-за сильного зустрічного вітру стався перевитрата пального, і літаку довелося сідати на території Буковини, окупованої румунськими військами. Румунські власті конфіскували «Штаакен» і тимчасово затримали німецький екіпаж, а українських пасажирів (у тому числі делегати Міністерства фінансів УНР, який супроводжував вантаж) на човні перевезли на лівий берег Дністра — на територію УНР.

Українські дипломати намагалися домогтися повернення якщо не літака, то хоча б його вантажу, але безуспішно. Згодом румунські льотчики перегнали «Штаакен» у Бухарест, але більше він не піднімався в повітря. Кілька років гігант простояв на краю аеродрому, пізніше його розібрали. Від «Штаакена» залишився тільки дерев’яний повітряний гвинт, який зараз перебуває у військовому музеї Бухареста.

На відміну від «Ризенфлюгцойгов», інформація про польоти в Україні двомоторних літаків менш докладна. Відомо, що в другій половині жовтня 1919-го два «Фридрихсхафен» (серійні номери G. 511/17 і G. 506/17) з-за поломок двигунів вчинили вимушені посадки на окупованій поляками території Галичини — під с. Угриньковцы (нині в Заліщицькому районі Тернопільської області ) та Делятині (нині в Надвірнянському районі Івано-Франківської області). Поляки доставили обидва «Фрідріхсхафена» до Львова, в 3-й авіапарк, і почали їх ремонтувати. Однак через брак запчастин завершити ремонт так і не вдалося. У березні-квітні 1920-го ці аероплани залізницею перевезли в Познань. Крім того, ще три «Фрідріхсхафена» фірми DLR були розбиті в аваріях.

Один з двох «Фридрихсхафен» союзу DLR, які опинилися в Польщі

Історія повітряної лінії Німеччина-Україна завершилася в грудні 1919-го, коли армія УНРпод натиском переважаючих сил противника змушена була тимчасово перейти до партизанських форм боротьби.

Розуміючи величезне значення повітряних комунікацій для України, група військовослужбовців авіації УНР, очолювана начальником повітряно флоту Віктором Павленком, у вересні 1919-го утворила «ініціативний гурток з влаштування повітряних шляхів на Україні». Статутною метою його діяльності була популяризація та здійснення ідеї повідомлення України повітряними шляхами і приєднання її до міжнародної мережі повітряних сполучень.

Першочерговим завданням визнавалося налагодження надійних міжнародних комунікацій. За розробленим гуртком проектом для цього планувалося створити опорний пункт в чехословацькому місті Кошице. Звідти легкі літаки повинні були курсувати до інших європейських міст — Відні, Празі, Бреслау, Берліну. Між Кошице й кам’янці-Подільським повинні були здійснювати рейси важкі багатомоторні літаки. Окрема авіалінія в південному напрямку поєднала б Кам’янець-Подільський з Бухарестом. За підрахунками, проведеними авіаторами, для обслуговування всієї мережі зарубіжних ліній потрібно було сім великих і 16 малих літаків, а також трохи більше 100 осіб льотного і наземного персоналу. Авіатехніку передбачалося придбати за кордоном — в Німеччині чи інших країнах. Гуртківці зробили і розрахунки економічної ефективності проекту, можливо, дещо надто оптимістичні. Стверджувалося, що важкий літак окупить свою вартість вже за один-два рейси з вантажем в Кам’янець-Подільський.

Члени гуртка запропонували ще один цікавий проект, який передбачав у разі звільнення всієї території України встановлення регулярного авиапочтового сполучення між п’ятнадцятьма її найбільшими містами (Києвом, Харковом, Полтавою, Житомиром, Одесою, Катеринославом та ін). Зрозуміло, що і цей проект залишився лише на папері.

Після укладення військово-політичного союзу між УНР і Польщею українська держава отримала можливість доставляти необхідні товари наземним шляхом. Тому ідея повітряної комунікації втратила свою актуальність.

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Андрій Харук, завідувач кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; опубліковано у виданні DSNEWS.ua

Переклад: Аргумент